Gründung der WUN Energie beim Kartellamt angemeldet

Die BayWa hat am 3. August die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens WUN Energie GmbH beim Bundeskartellamt angemeldet, das Fusionskontrollverfahren läuft unter dem Aktenzeichen B1-150/17. Nach bisherigen Aussagen wird die BayWa eine bislang nicht näher bezifferte Minderheitsbeteiligung an der WUN Energie übernehmen. Weitere Gesellschafter werden die WUN Bioenergie, der Gasversorgung Wunsiedel sowie die GHD Bayernwerk Natur sein. WUN Energie will künftig mit drei Gas-Blockheizkraftwerken mit einer Leistung von zusammen 13,5 MW elektrisch am Energiepark in Wunsiedel Strom zur Netzeinspeisung produzieren. Die anfallende Wärme soll zur Spänetrocknung im benachbarten Pelletwerk der WUN Bioenergie genutzt werden. Die Kapazität des Pelletwerks wird bis Ende 2018 von derzeit rund 35.000 t auf künftig rund 110.000 t ausgebaut.