Größere Umsatzschwankungen in der Möbelindustrie

In den Monaten April und Mai hat die deutsche Möbelindustrie im Vorjahresvergleich noch größere Umsatzschwankungen verzeichnet als im ersten Quartal. Im April ist der Gesamtumsatz um 11,5 % auf 1,390 Mrd € zurückgegangen, was unter anderem auf den in diesem Jahr späteren Ostertermin zurückzuführen ist. Der Mai wurde dagegen mit einem Plus von 15,8 % auf 1,564 Mrd € abgeschlossen. Bereits das erste Quartal war für die deutsche Möbelindustrie wechselhaft verlaufen, wobei die Umsätze allerdings von Monat zu Monat zugelegt hatten. Der Januar-Umsatz war gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,9 % auf 1,362 Mrd € gestiegen. Für den Februar hatte der VDM in der auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes erstellten Umsatzstatistik einen Rückgang um 7,6 % auf 1,437 Mrd € ausgewiesen. Der März war mit einem Plus von 8,4 % auf 1,714 Mrd € der bislang beste Monat in diesem Jahr.



Der Export ist auch im April und Mai etwas besser gelaufen als das Inlandsgeschäft. Im April ist der Inlandsumsatz der deutschen Möbelindustrie um 12,5 % auf 954,8 Mio € zurückgegangen, im Mai wurde dagegen ein Plus von 14,8 % auf 1,042 Mrd € erreicht. Der Exportumsatz hat im April um 9,0 % auf 435,3 Mio € nachgegeben, im Mai ist er wieder um 17,8 % auf 521,9 Mio € gestiegen.



Mit dem wechselhaften Verlauf in den einzelnen Monaten hat der Gesamtumsatz der deutschen Möbelindustrie über die ersten fünf Monate um 2,3 % auf 7,466 Mrd € zugelegt. Der Inlandsumsatz ist um 1,6 % auf 5,088 Mrd € gestiegen, für den Export wurde ein mehr als doppelt so starkes Plus von 3,9 % auf 2,378 Mrd € ausgewiesen.