Ghana: Exporte im ersten Quartal um 21,4 % gesunken

Die ghanaischen Holzexporte haben sich im ersten Quartal um fast ein Viertel gegenüber dem Vorjahreszeitraum verringert. Wie aus der monatlichen Statistik der Forestry Commission of Ghana bzw. der zuständigen Timber Industrie Development Division (TIDD) hervorgeht, ist das Exportvolumen insgesamt um 21,4 % auf 72.533 m³ zurückgegangen. Der Exportwert hat in ähnlicher Größenordnung auf 39,6 Mio € nachgegeben.



Erstmals seit Längerem haben sich die Exporte nach Asien rückläufig entwickelt. Im ersten Quartal haben die Lieferungen dorthin mengenmäßig um 22,6 % auf 50.705 m³ und wertmäßig um 36,6 % auf 27,9 Mio € nachgegeben. Die Exporte nach Europa sind um 14,4 % auf 9.130 m³ bzw. um 14,7 % auf 5,8 Mio € zurückgegangen. Mengenmäßig sind die Ausfuhren in andere afrikanische Länder am stärksten eingebrochen; laut TIDD hat sich die Exportmenge innerhalb Afrikas um 36,1 % auf 7.807 m³ und der Exportwert um 30 % auf 2,8 Mio € reduziert. Demgegenüber konnten die Lieferungen nach Nordamerika auf 2.690 m³ und in den Nahen Osten auf 2.202 m³ ausgeweitet werden.



Die Ausfuhren von primären Holzprodukten mit geringer Verarbeitungstiefe haben sich im Betrachtungszeitraum mit 4.677 m³ halbiert. Die Exporte von sekundären Holzprodukten wie besäumtem Schnittholz, Furnieren und Sperrholz, sind um 18,5 % auf 65.593 m³ gefallen. Bei besäumtem Schnittholz (AD), dem mengen- und wertmäßig wichtigste Exportsortiment Ghanas, weist die TIDD-Statistik einen Rückgang um 15,6 % auf 45.690 m³ aus. Die Ausfuhr von veredelten Produkten wie Parkett oder Formteilen sind mit 2.263 m³ weitgehend stabil geblieben.