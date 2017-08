Gewitter verursacht Sturmholz im Thurgau und Zürich

Nach dem Gewittersturm in der Nacht vom 1. auf 2. August wird in den Schweizer Kantonen Thurgau und Zürich nach derzeitigen Schätzungen von rund 30.000 fm Kalamitätsholz ausgegangen. Die bisherigen Schadenserhebungen durch Waldbesitzer und Forstbehörden während der vergangenen Tage in beiden Kantonen zeigen einen hohen Laubholz- und Bruchanteil. So ist nach bisherigen Schätzungen rund 50 % des Sturmholzes Laubholz. Auch wird derzeit davon ausgegangen, dass die Hälfte der betroffenen Stämme gebrochen ist. Dementsprechend werden bei der Aufarbeitung in nennenswertem Umfang Industrie- und Energieholzsortimente anfallen, für die derzeit kaum Bedarf besteht.

Die Aufarbeitung des Sturmholzes wird sich deshalb zuerst auf das angefallene Nadelholz konzentrieren, da in den Schadensgebieten bereits während der vergangenen Wochen ein hoher Anfall von Käferholz feststellbar war. Derzeit werden von Waldbesitzerorganisationen auch noch Verhandlungen über finanzielle Hilfen geführt, mit denen das Sturmholz rasch aufgearbeitet und außerhalb der Wälder auf zentralen Plätzen zwischengelagert werden kann.