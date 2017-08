Feuer bei Holzwerke Junginger ausgebrochen

Seit heute Morgen 10 Uhr stehen Teile des Standorts der Junginger Naturholzwerke in Murrhardt-Eisenschmiedmühle in Brand. Nach bisher vorliegenden Polizeiberichten ist das genaue Ausmaß des Brandes noch unklar. Bilder vom Standort zeigen die dortige Produktionshalle in Vollbrand.



Am Standort Murrhardt-Eisenschmiedmühle produzierte Junginger zuletzt pro Jahr rund 25.000 m³ KVH. Im November 2012 hatte Junginger den Standort Gaildorf-Unterrot von der Rettenmeier Holding übernommen und dort eine weitere KVH-Produktion aufgebaut. In Gaildorf-Unterrot betreibt die Junginger Naturenergie zudem ein Biomasseheizkraftwerk.