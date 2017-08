Ergebniszahlen von Metsä Wood haben nachgegeben

Der Geschäftsbereich „Metsä Wood“ der finnischen Metsä Group hat im zweiten Quartal mit 121,8 Mio € um 6,2 % weniger als im Vorjahresquartal umgesetzt. Das EBITDA und das operative Ergebnis haben um 31,3 % auf 11,2 Mio € bzw. um 36,3 % auf 8,3 Mio € nachgegeben.



Laut dem heute veröffentlichten Quartalsbericht sind die Absatzmengen von „Kerto“-LVL infolge der Stilllegung einer Produktionsanlage am Standort Lohja Ende November 2016 um 4 % gesunken; auf vergleichbarer Basis lag der Absatz um 1 % über dem Vorjahreswert. Der Absatz sowohl von Birken- als auch von Nadelsperrholz hat vor allem aufgrund einer regen Nachfrage in Nord- und Mitteleuropa zugenommen.



Bei der Division „Pulp and Sawn Timber“ ist der Umsatz leicht auf 426,5 Mio € gestiegen. Stärker zugenommen haben das EBITDA (+22,0 % auf 84,2 Mio €) und das operative Ergebnis (+46,7 % auf 70,7 Mio €). Aufgrund einer erhöhten Nachfrage hat der Schnittholzabsatz in der Berichtsperiode zugenommen. Die Schnittholzpreise haben zugelegt, allerdings von einem niedrigen Vergleichsniveau kommend. Der Geschäftsbereich konnte eine rege Nachfrage für eine deutliche Erhöhung der Zellstoffpreise nutzen.



Auf Konzernebene lag der Umsatz mit 1,235 Mrd € um 4,3 % über dem Vorjahreswert. Während das EBITDA um 2,2 % auf 174,1 Mio € nachgegeben hat, haben sich die übrigen Ergebniskennzahlen verbessert. Gestiegen sind das operative Ergebnis (+3,1 % auf 122,2 Mio €) sowie das Vorsteuer- (+9,1 % auf 107,1 Mio €) und das Nettoergebnis (+13,7 % auf 86,1 Mio €).