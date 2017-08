Dormakaba expandiert in Australien und in Kanada

Die Schweizer Dormakaba Holding hat im vergangenen Monat zwei Akquisitionen in Australien und in Kanada getätigt. Anfang Juli hat der Türsystemanbieter eine Vereinbarung zum vollständigen Erwerb des australischen Türdichtungsspezialisten Kilargo mit Sitz in Brisbane/Queensland unterzeichnet. Mit dieser Transaktion hat Dormakaba das bestehende Produktportfolio im Bereich Türbeschläge erweitert. Kilargo bietet beispielsweise Türdichtungen zum Schutz vor eindringenden Schadstoffen, Feuer und Rauch an. Das Unternehmen beschäftigt 55 Mitarbeiter, die im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von umgerechnet rund 13 Mio sfr erwirtschaftet haben. Neben den Produktions- und Vertriebsstandorten in Australien verfügt Kilargo über zwei internationale Vertriebsniederlassungen in Singapur und Dubai.



Am 14. Juli wurde die vollständige Übernahme des kanadischen Trennwandsystemanbieters Skyfold aus Montreal/Québec bekannt gegeben. Dormakaba ergänzt damit das Produktportfolio im Geschäftsbereich Movable Walls um automatisierte vertikale Trennwandsysteme und erweitert zudem die geografische Präsenz in Nordamerika. Skyfold hat im vergangenen Geschäftsjahr mit rund 180 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von umgerechnet rund 31 Mio sfr erzielt. Der Kaufpreis wird mit 109 Can$ bzw. rund 80 Mio sfr angegeben.



Kilargo und Skyfold werden in den kommenden Monaten jeweils in die bestehenden lokalen Organisationen von Dormakaba integriert.