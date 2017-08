Blackstone übernimmt früheren ZOW-Veranstalter Clarion

Die Private Equity-Gesellschaft Providence Equity Partners will den früheren ZOW-Veranstalter Clarion Events an von der Blackstone Group verwaltete Fonds verkaufen. Blackstone hat am 24. die Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung bekannt gegeben. In Deutschland wurde die Transaktion am 26. Juli beim Bundeskartellamt zur Genehmigung angemeldet. Providence war erst 2015 bei Clarion Events eingestiegen, das Unternehmen kann über eine mit der Vertragsunterzeichnung vereinbarte Option nach dem Closing wieder eine Beteiligung an Clarion Events erwerben.



Clarion Events veranstaltet mit rund 950 Mitarbeitern in 13 Niederlassungen derzeit rund 180 Veranstaltungen in 50 Ländern weltweit. Im März 2010 war das Unternehmen mehrheitlich bei den von Survey Marketing & Consulting veranstalteten Messen in Deutschland, darunter auch die ZOW in Bad Salzuflen, eingestiegen. Im Juni 2010 hatte Clarion Events zudem die Survey-Aktivitäten in der Türkei erworben. Mit Wirkung zum 1. Juli 2011 waren auch die restlichen Survey-Anteile auf Clarion Events übertragen worden. Anfang November 2016 hat Clarion Events die bis zuletzt im jährlichen Rhythmus veranstaltete ZOW in Bad Salzuflen an die Koelnmesse GmbH veräußert.