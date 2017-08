BayWa beteiligt sich an der WUN Energie GmbH

Vorbehaltlich der Zustimmung durch das Bundeskartellamt wird sich die BayWa gemeinsam mit der WUN Bioenergie, der Gasversorgung Wunsiedel sowie der GHD Bayernwerk Natur, ein Tochterunternehmen der Bayernwerk AG, an der neu gegründeten WUN Energie GmbH beteiligen.



WUN Energie erzeugt am Energiepark in Wunsiedel mit drei Gas-Blockheizkraftwerken mit einer Leistung von 13,5 MW elektrisch Strom zur Netzeinspeisung. Die beim Produktionsprozess entstehende Wärme wird für die Trocknung von Sägespänen für die Pelletproduktion verwendet. Der Bau eines 110.000 t-Pelletwerkes in Hohenbrunn bei Wunsiedel durch die WUN Bioenergie ist bereits in Planung. Mit dem neuen Werk wird die am Standort bislang bestehende Pelletproduktionskapazität bis Ende 2018 nahezu verdreifacht. Hauptabnehmer der Pellets ist die BayWa, die in Deutschland und Österreich im vergangenen Jahr insgesamt 401.000 t an den Handel und an Endverbraucher vermarktet hat.