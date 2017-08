Armstrong will zwei Holzfußboden-Standorte schließen

Der US-amerikanische Bodenbelagshersteller Armstrong Flooring (AFI) will zwei Werke schließen, in denen Massivparkett bzw. Vorprodukte für die Mehrschichtparkettproduktion hergestellt werden. In seinem heute veröffentlichten Halbjahresabschluss begründet der Konzern diesen Schritt mit der rückläufigen Umsatz- und Ertragssituation im Geschäftsbereich „Wood Flooring“.



Betroffen sind die beiden Standorte Jackson/Tennessee und Vicksburg/Mississippi, an denen insgesamt rund 300 Mitarbeiter beschäftigt werden. In Jackson produziert AFI Massivholzparkett und in Vicksburg werden Vorprodukte aus Sperrholz für die Weiterverarbeitung zu Mehrschichtparkett gefertigt. Die Stilllegung soll in beiden Fällen im Verlauf des vierten Quartals 2017 abgeschlossen werden. Damit wird sich die Zahl der Holz verarbeitenden Standorte im Unternehmen von bislang acht auf sechs verringern. Im Zuge der Schließung erwartet AFI im Geschäftsjahr 2017 einmalige Sonderaufwendungen von 3-5 Mio US$. Langfristig soll das Adjusted EBITDA durch diese Maßnahme jährlich um 8-10 Mio US$ entlastet werden.