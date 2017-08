Ante-Holz: Klöckl neuer Produktionsleiter in Rottleberode

Mit Wirkung zum 1. August hat Robert Klöckl bei der Ante-Holz Gruppe die neu geschaffene Stelle des Produktionsleiters für das Sägewerk in Rottleberode übernommen. Klöckl wird künftig für den Gesamtbereich Sägewerk (Rundholzplatz, Sägewerk und Sägenebenprodukte) zuständig sein.



Zuletzt war Klöckl seit 2015 in vergleichbarer Position im Sägewerk der zur finnischen UPM-Kymmene gehörenden UPM-Kymmene Austria GmbH in Steyrermühl tätig. Davor war er drei Jahre Produktionsleiter der Vöcklamarkter Holzindustrie (VM-Holz). Von 2003 bis 2012 war Klöckl für die Mayr-Melnhof Holz Holding (MM-Holz) an den Sägewerksstandorten Paskov/Tschechien und Efimovvskij/Russland ebenfalls als Produktionsleiter aktiv. Seine berufliche Laufbahn begonnen hat Klöckl bei der österreichischen Holzindustrie Maresch.