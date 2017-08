AFI bestellt Ford zum neuen Chief Financial Officer

Der US-amerikanische Bodenbelagshersteller Armstrong Flooring hat Ronald Ford zum neuen Chief Financial Officer (CFO) und Senior Vice President bestellt. Ford wird seinen neuen Posten zum 1.September antreten und an CEO Don Maier berichten.



Der bisherige CFO Jay Thompson hat das Unternehmen Anfang Mai verlassen. In der Zwischenzeit hatte Kimberly Boscan, die im AFI-Management für das Controlling zuständig ist, die Aufgabe interimistisch übernommen. Zurzeit ist Ford noch als Senior Vice President und CFO für den in Kalifornien ansässigen Lebensmittel-Verpackungshersteller Silgan Containers tätig.