Weitere Ergebnisverbesserung bei Hornbach Baumarkt

Die Hornbach Baumarkt AG hat im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2016/2017 mit 154 Baumärkten in neun europäischen Ländern eine Umsatzsteigerung von 4,4 % auf 900,9 Mio € erreicht. Flächen- und wechselkursbereinigt ist der Umsatz um 4,4 % gestiegen. In Deutschland fiel das flächenbereinigte Wachstum mit +2,2 % auf 490,0 Mio € etwas geringer aus als bei den ausländischen Filialen, die flächenbereinigt um 3,9 % auf 410,9 zulegen konnten. Das EBIT ist mit 13,6 Mio € um mehr als das Zweieinhalbfache gestiegen, nachdem es im ersten Quartal noch einen Rückgang um 5,6 % und im zweiten Quartal nur ein leichtes Plus von 1,4 % gegeben hatte.



Für die noch stärker auf professionelle Kunden des Baugewerbes ausgerichtete Hornbach Baustoff Union GmbH (HBU) wurde im dritten Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,4 % auf 67,4 Mio € ausgewiesen. Damit hat sich der Umsatz des gesamten Hornbach-Konzerns um 4,7 % auf 968,7 Mio € erhöht. Das EBIT konnte sogar um über ein Drittel auf 29,8 Mio € verbessert werden.



Im Neunmonatszeitraum ist der Umsatz der Hornbach Baumarkt AG um 6,0 % (flächen- und wechselkursbereinigt +4,0 %) auf 2,963 Mrd € gestiegen. Das EBIT hat mit einem Plus von 4,5 % auf 133,0 Mio € weniger stark zugelegt. Die HBU hat ein Umsatzplus von 4,6 % auf 190,7 Mio € und eine leicht unterproportionale EBIT-Verbesserung um 5,0 % auf 8,7 Mio € erreicht.



Für den Gesamtkonzern ergibt sich damit eine Umsatzsteigerung von 5,9 % auf 3,155 Mrd €. Das EBIT hat um 5,7 % auf 182,3 Mio € zugelegt. Der Periodenüberschuss lag mit 117,7 Mio € knapp über dem Vorjahreswert. Im Gesamtjahr strebt Hornbach sowohl im Konzern als auch in den beiden Teilbereichen auch weiterhin eine Umsatzsteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Das bereinigte EBIT soll ungefähr auf Vorjahresniveau liegen.