Weihnachtsbaumverkauf steigt auf 29,5 Mio Stück

Der Verkauf von Weihnachtsbäumen wird nach HDH-Schätzungen in diesem Jahr auf rund 29,5 Mio Stück steigen, der Vorjahreswert wird um 200.000 Bäume übertroffen. Als Gründe nannte der Hauptverband die zunehmende Zahl von Single-Haushalten, die Aufstellung von Zweitbäumen auf Balkon oder Terrasse sowie den steigenden Weihnachtsbaumabsatz an Kommunen oder Handelsunternehmen für die Gestaltung von Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen.



Der Gesamtumsatz im Weihnachtsbaumgeschäft bleibt nach HDH-Einschätzung dagegen konstant. Die Durchschnittspreise liegen leicht unter den Vorjahreswerten, was unter anderem mit Verschiebungen in den Vertriebsstrukturen begründet wird. So stiegen inzwischen auch Lebensmittelmärkte und Discounter in das Weihnachtsbaumgeschäft ein. Baumärkte und Gartencenter verkaufen immer größere Stückzahlen und können dadurch auch die Einkaufspreise drücken.