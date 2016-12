Tahoe wurden 7,36 % der Alno-Aktien angeboten

Der Beteiligungsgesellschaft Tahoe Investors sind über das gemeinsam mit der Brillant 1953. GmbH Mitte November veröffentlichte Übernahmeangebot bis zum Ende der ersten Annahmefrist am 14. Dezember 5,6 Mio Alno-Aktien zum Kauf angeboten worden. Das entspricht einem Anteil von 7,36 % am Grundkapital und an den Stimmrechten. Tahoe Investors hält bereits einen direkten Anteil an Alno in Höhe von 16,73 %; für weitere 16,52 % liegen Stimmbindungsvereinbarungen vor. Mit den jetzt angebotenen Aktien würde Tahoe Investors auf einen Anteil von 40,61 % kommen. Brillant 1953. hält weiterhin keine Alno-Aktien.



Tahoe Investors hatte Ende November verschiedene Vollzugsbedingungen der Angebotsunterlage gelockert. Weitere Bedingungen wie die Kartellfreigabe oder die Neubesetzung des Aufsichtsrats sind mittlerweile erfüllt. Eine zweite zweiwöchige Annahmefrist beginnt daher wie geplant morgen und endet am 4. Januar 2017.