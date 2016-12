RusForest verkleinert Board auf drei Mitglieder

RusForest hat auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung gestern in Stockholm ein neues Board gewählt, dem künftig drei statt wie bisher vier Mitglieder angehören. Neue Board-Mitglieder sind Niklas Bergman als Chairman und Michalis Avraam. Peter Nilsson wurde wiedergewählt. Die bisherigen Board-Mitglieder Alexander Rudik, der auch Chairman war, sowie Per Brilioth und Camilla Öberg haben ihre Mandate niedergelegt.



Die außerordentliche Aktionärsversammlung war von der Dimesilia Holdings als neuem Mehrheitsaktionär einberufen worden. Dimesilia Holdings hat ihre Beteiligung an RusForest seit dem am 24. Oktober gemachten Übernahmeangebot bis gestern in mehreren Stufen von 15,6 % auf rund 90 % erhöht.