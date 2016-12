Pelletpreise steigen im Dezember saisonbedingt weiter an

Mit einem Plus im Vergleich zu November in Höhe von 2,2 % auf 235,17 €/t legt der Endkundenpreis für A1-Pellets in Deutschland im Dezember den vierten Monat in Folge weiter zu; gegenüber dem Vorjahresmonat liegt der Wert damit aber noch um 2,1 % niedriger. Damit beträgt der aktuelle Preisvorteil bei der Nutzung von Pellets zu Erdgas rund 25 % und zu Heizöl 18 %



Der vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) ermittelte Endverbraucherpreis für die Lieferung von 6 t loser A1-Pellets ist Süddeutschland mit durchschnittlich 234,12 €/t aktuell am günstigsten. Für die gleiche Menge liegt der Preis in Mitteldeutschland bei 284,81 € und in Nord- und Ostdeutschland bei 237,37 €/t. Größere Mengen (>26 t) wurden im Dezember zu folgenden Konditionen in €/t gehandelt: Süd: 219,84, Mitte: 220,58, Nord/Ost: 217,42.



Der für das Gesamtjahr 2016 landesweit ermittelte Durchschnittspreis für A1-Ware beträgt laut DEPV 230,84 €/t, was einem Rückgang im Vergleich zu 2015 um 4,4 % entspricht. Seit dem vorläufigen Höchststand 2013 mit rund 273 €/t hat der Wert damit das dritte Jahr in Folge nachgegeben.