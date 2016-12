MPV-Töchter übernehmen Woodox-Pelletwerke

Die drei seit März insolventen Woodox-Pelletwerke in Sachsen und Sachsen-Anhalt wurden gestern an Tochterunternehmen der Mitteldeutsche Pellet Vertrieb GmbH (MPV) verkauft. Nach Angaben von Insolvenzverwalter Prof. Dr. Lucas F. Flöther wurden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen. Die drei Produktionsbetriebe Pelletsproduktion Sachsen-Anhalt Nord GmbH (Oranienbaum), Pelletsproduktion Sachsen-Anhalt Süd GmbH (Heidegrund) und Pelletsproduktion Sachsen GmbH (Löbau) mit einer Jahreskapazität von jeweils rund 75.000 t werden künftig von der MPV und deren Tochtergesellschaften betrieben. Bereits vor dem Verkauf hatte die MPV den Vertrieb für die Werke abgewickelt und zudem finanzielle Mittel für den laufenden Betrieb bereitgestellt. Geschäftsführerin der MPV ist Kathrin Wiedmer, die Tochter von Peter Leibold.



Erst vor Kurzem wurde für die drei Werke zudem ein langfristiger Rohstoff-Liefervertrag mit der Claus Rodenberg Waldkontor mit Sitz in Kastorf abgeschlossen.