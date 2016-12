Maderkit übernimmt Möbel-Aktivitäten von Tablemac

Der kolumbianische Möbelproduzent Maderkit hat die unter dem Namen Practimac laufenden Möbel-Aktivitäten der Duratex-Tochtergesellschaft Tablemac übernommen. Nach Informationen des kolumbianischen Newsletters Notifix wurde die Übernahme am 23. November abgeschlossen. Das Gesamtvolumen der Transaktion, die neben den Assets des Möbelteilwerkes Guarne unter anderem auch Patente und Markenzeichen umfasste, wurde nicht genannt. Nach eigenen Angaben wird Maderkit durch die Übernahme zum größten Produzenten von Mitnahmemöbeln in Kolumbien. Zur Fortführung der Aktivitäten in Guarne hat Maderkit das Unternehmen Practimac S.A.S. gegründet, das am 2. Januar 2017 den Betrieb aufnehmen soll.



Das auf eine Verarbeitungskapazität von etwa 30.000 m³ Rohplatten pro Jahr ausgelegte Möbelteilwerk Guarne war von Tablemac 2007 gebaut worden. Laut CEO Juan Fernando Vásquez Duque erfolgte der nun abgeschlossene Verkauf im Zuge einer strategischen Entscheidung der Tablemac-Muttergesellschaft Duratex, sich in Zukunft auf die Holzwerkstoff-Aktivitäten zu konzentrieren. Tablemac betreibt ein MDF-Werk in Barbosa und zwei Spanplattenwerke in Manizales und Yarumal. Über rund 4.700 ha eigene Forstplantagen können rund 20 % des Holzbedarfs gedeckt werden.