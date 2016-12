Kotkamills will verbliebene Imprex-Aktivitäten abspalten

Nach dem am 18. November erfolgten Verkauf des malaysischen Imprägnierers L.P. Pacific Films an Surfactor Germany will die Kotkamills Group auch die finnischen „Imprex“-Aktivitäten abspalten. Das Unternehmen hat am 16. Dezember eine strategische Prüfung dieser Aktivitäten eingeleitet. Parallel dazu wurden die Gläubiger der im vergangenen Jahr von Kotkamills ausgegebenen Anleihe, die der geplanten Abspaltung zustimmen müssen, über die Desinvestitionspläne informiert.