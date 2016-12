Klenk konnte 2015 wieder positives EGT erzielen

Nach einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von -4,3 Mio € im Geschäftsjahr 2014 erzielte die Klenk Holz AG 2015 mit rund +8,7 Mio € wieder ein positives Ergebnis. Laut dem am 15. Dezember im Bundesanzeiger veröffentlichten Geschäftsbericht haben hierzu eine günstigere Versorgung mit Rundholz, ein starker US Dollar sowie die eingeleiteten bzw. bereits umgesetzten operativen Maßnahmen beigetragen.



Die Umsatzerlöse gaben zwar leicht auf 350,4 Mio € nach, sind aber aufgrund der Verschmelzung der Klenk Holzenergie GmbH auf die Klenk Holz AG zum 1. Januar 2015 mit dem Vorjahr nicht unmittelbar vergleichbar. Der Umsatz 2015 enthält zusätzliche Erlöse aus der Stromerzeugung in Höhe von 3,2 Mio €, während im Vorjahr Umsätze mit der Klenk Holzenergie, etwa für Brennstoffe in Höhe von rund 5 Mio € enthalten waren. Im Schnitt wurden 70 % des Gruppenumsatzes in Deutschland erwirtschaftet.



In Zusammenhang mit der Verschmelzung der Klenk Holzenergie resultierte ein Ertrag von 15,1 Mio €, der im Jahresabschluss im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen wurde. In Kombination mit einem Anstieg der Erträge aus Steuern von 156.000 € auf 2,4 Mio € weist die GuV einen Jahresüberschuss von rund 16,2 Mio € aus, nach einem Verlust im Jahr 2014 von 4,6 Mio €. Aufgrund eines Verlustvortrags von -153,4 Mio € verblieb Ende 2015 noch ein Bilanzverlust von -137,2 Mio €, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.



Das Einschnittvolumen über alle drei Standorte ist im Vergleich zum Vorjahr um 17.000 fm nur geringfügig auf insgesamt knapp über 2 Mio fm gestiegen. Der bereits im Jahr 2014 gestartete Prozess, den Einschnitt am Standort Oberrot der tatsächlich benötigten Kapazität anzugleichen, wurde fortgesetzt.



Der Personalbestand hat sich im Jahresverlauf um 64 Mitarbeiter auf 924 verringert. Diese Reduktion beruht in erster Linie auf den Restrukturierungsmaßnahmen am Standort Oberrot. Die Umsetzung dieser Maßnahme konnte im ersten Quartal dieses Jahres weitgehend abgeschlossen werden.