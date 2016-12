Interfor schließt Abwicklung des Sägewerks Tacoma ab

Zum 30. November hat die kanadischekanadische Interfor die Abwicklung des Anfang März 2015 von der Simpson Lumber übernommenen Sägewerkes Tacoma am Standort Commencement Bay/Washington abgeschlossen. Einem Verkaufserlös von 32,4 Mio US$ standen nach Unternehmensangaben Transaktions- und Abwicklungskosten von rund 10 Mio US$ gegenüber. Der Nettoerlös von rund 21 Mio US$ soll laut Interfor zur Schuldentilgung verwendet werden.



Tacoma war eines von vier Sägewerken, die Interfor im vergangenen Jahr von Simpson Lumber übernommen hatte. Im August 2015 war von Interfor dann die Schließung des Werkes angekündigt worden. Das Werk hatte eine Kapazität von rund 400 Mio bdft/Jahr, wobei vor der Schließung lediglich noch etwa 165 Mio bdft Nadelschnittholz produziert worden waren.