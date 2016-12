Ikea-Managerin Lyrå wird Mitte 2017 CEO bei Clas Ohlson

Lotta Lyrå, seit September als Development & Expansion Manager Mitglied im Group Management der Ikea Group, wird zum 16. Juni 2017 President und CEO bei dem schwedischen Handelsunternehmen Clas Ohlson. Der aktuelle Clas Ohlson-CEO Klas Balkow wird das Unternehmen zum Jahresende verlassen und am 16. März als President und CEO zur Axfood AB wechseln. Ab Januar bis zum Eintritt von Lyrå wird Vice President Peter Jelkeby das Unternehmen als Acting CEO führen. Balkow wird ihn bis zu seinem Amtsantritt bei Axfood unterstützen.



Lyrå war von 1998 bis 2002 für das Consulting-Unternehmen McKinsey & Co. tätig; von 2002 bis Ende 2008 hatte sie in verschiedenen Positionen für Södra Skogsägarna gearbeitet. Im Januar 2009 war sie in den Bereich Investment & Deveolpment von Ikea Industry gewechselt. Von April 2010 bis Dezember 2011 war sie Assistent des Ikea-CEO, in der Folge waren ihr verschiedene strategische Positionen übertragen worden.