Habisreutinger übernimmt Holzland Renner in Konstanz

Das Holzhandelsunternehmen Habisreutinger hat den Standort von Holzland Renner in Konstanz übernommen. Alle Renner-Mitarbeiter werden weiterbeschäftigt. Im ersten Quartal werden die insgesamt rund 2.500 m² Ausstellungsfläche bei Renner umgebaut und modernisiert. Die Neueröffnung ist für April geplant.



Habisreutinger wird dann über insgesamt zehn Ausstellungen im süddeutschen Raum verfügen. Bislang ist das Unternehmen am Stammsitz in Weingarten sowie in Friedrichshafen, Neu-Ulm, Biberach, Nürtingen, Wurmlingen, Kempten, Freiburg und Gersthofen vertreten. Zuletzt war im September 2014 die Niederlassung Gersthofen bei Augsburg eröffnet worden. Mit der Übernahme des Renner-Standort in Konstanz will Habisreutiger seine Marktposition im westlichen Bodenseeraum und in der angrenzenden Schweiz verbessern. Habisreutinger betreibt noch eine Schnittholzniederlassung und ein Zentrallager in Baienfurt. Das Unternehmen, das insgesamt 300 Mitarbeiter beschäftigt und der Holzring-Kooperation angehört, verfügt über eine Lagerfläche von insgesamt 70.000 m², die Auslieferung erfolgt mit 30 eigenen LKW.



Renner betreibt bislang zwei Holzland-Standorte in Singen und Konstanz. Mit dem Verkauf der Niederlassung Konstanz konzentriert sich das von Marcus Renner geleitete Unternehmen auf die unter Erwin Renner Holzhandlung firmierende Niederlassung Singen.