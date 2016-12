Globus hat neuen Baumarkt am Standort Saarlouis eröffnet

Globus hat am 17. Dezember den am Standort Saarlouis neuerrichteten Globus-Baumarkt eröffnet. Im Gegenzug hat das Unternehmen den Hela Profi-Standort Bous geschlossen. Der Großteil der dort beschäftigten rund 100 Mitarbeiter wurde an den neuen Globus-Standort übernommen. Auf einer Verkaufsfläche von rund 20.000 m² wurden dort rund 150 Stellen geschaffen. In Saarlouis war Globus ursprünglich ebenfalls mit einem Hela Profi-Baumarkt vertreten, der allerdings Ende September 2014 aufgegeben worden war. Ein weiterer Hela Profi-Standort in Merzig wurde im Verlauf des ersten Halbjahrs 2016 umgebaut und mit einer Verkaufsfläche von rund 13.000 m² am 27. August als Globus-Baumarkt wiedereröffnet.



Insgesamt betreibt Globus Fachmärkte in Deutschland damit weiterhin 90 Globus-Baumärkte und Hela Profi-Zentren. Die Integration der im Jahr 2014 übernommenen elf Max Bahr- bzw. Praktiker-Baumärkte war mit der im Oktober 2015 erfolgten Eröffnung des Globus Baumarktes in Göttingen abgeschlossen worden. Im Verlauf des Geschäftsjahres 2015/2016 wurden zudem die Hela Profi-Standorte Bitburg, Hermeskeil und Merzig sowie die luxemburgischen Märkte Bettembourg und Junglinster auf Globus Baumärkte umgeflaggt. Der nächste Globus Baumarkt soll in Rüsselsheim entstehen.