Folienhersteller Klöckner Pentaplast bereitet IPO vor

Der Folienhersteller Klöckner Pentaplast soll über ein Initial Public Offering an die Börse gebracht werden. Die Kleopatra Holdings 2 S. S.C.A., Holdinggesellschaft der Klöckner Pentaplast-Gruppe, hat gestern eine entsprechende Registrierungserklärung bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht US Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht.



Klöckner Pentaplast hat die Banken Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs & Co., BofA Merrill Lynch, Baird und Jefferies als Joint Book-Running Managers engagiert. Die drei erstgenannten Banken treten bei dem IPO zudem als Vertreter von Klöckner Pentaplast auf. Die Zahl der Aktien, die über das IPO an die Börse gebracht werden sollen, und die Preisspanne für den Verkauf wurden noch nicht festgelegt. Die Aktien werden nur auf Grundlage eines Prospektes („preliminary prospectus“) angeboten, das in absehbarer Zeit vorgelegt werden soll.



Klöckner Pentaplast wird bislang von der Private Equity-Gesellschaft Strategic Value Partners LLC (SVP) kontrolliert, der das Unternehmen im Juni 2012 von der Blackstone Group LP übernommen hatte. Im Verlauf der letzten Jahre hat SVP mehrfach Optionen für einen Ausstieg bei Klöckner Pentaplast geprüft; im zweiten Quartal 2014 waren Goldman Sachs und Jefferies mit der Durchführung eines dann noch nicht konkretisierten Verkaufsprozesses beauftragt worden.