Felix Schoeller: Umbesetzungen in der Geschäftsleitung

In der Geschäftsleitung der Felix Schoeller Holding wird es zum 1. Januar zu verschiedenen Veränderungen kommen. Diese Umbesetzungen sind Teil des laufenden Generationswechsels, der bis Mitte 2018 abgeschlossen sein soll.



Hans Christoph Gallenkamp, der zum 30. September 2012 als CTO in die Gruppengeschäftsführung berufen und dort zum 1. Januar 2015 zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt worden war, wird ab Anfang 2017 als COO für die Gruppe tätig sein. Mitte 2018 soll er dann auf den seit Januar 2007 amtierenden CEO Dr. Bernhard Klofat nachfolgen. Stephan Igel und Georg Haggenmüller werden zum 1. Januar in die Geschäftsführung der Felix Schoeller Holding berufen. Igel wird dort als Chief Sales Officer (CSO) den gesamten Geschäftsbereich Technocell mit den Produktlinien Dekor und Vlies leiten. Haggenmüller wird als Chief Manufacturing Officer (CMO) für die Produktion an allen Gruppenstandorten zuständig sein.



Die Holding-Geschäftsführung wird sich damit ab Januar aus Klofat als CEO, Gallenkamp als COO und geschäftsführendem Gesellschafter, Peter Cornelißen als CFO, Guido Hofmeyer als CSO für den Geschäftsbereich Felix Schoeller, Igel als CSO für den Geschäftsbereich Technocell und Haggenmüller als CMO zusammensetzen.



Die Geschäftsführung der Schoeller Technocell GmbH & Co. KG wurde bereits zum 1. April um Gerhard Hochstein erweitert. Er ist dort als CTO für die Bereiche Forschung & Entwicklung, Ingenieurwesen, Energiemanagement und Intellectual Property/Patente verantwortlich. Hochstein war von 1995 bis 2012 in verschiedenen Positionen für Interprint tätig, zuletzt als CTO, und hatte sich in der Folge mit der Beratungsgesellschaft Terra In-cognita Innovationsmanagement GmbH, selbständig gemacht.