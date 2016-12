Egger-Umsätze bleiben ungefähr auf Vorjahresniveau

Die Egger-Gruppe hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2016/2017 bei einer relativ stabilen Umsatzentwicklung ihre Ergebniszahlen weiter verbessert. Damit sind die Margen ähnlich wie bereits im Gesamtjahr 2015/2016 gestiegen. Die Finanzkennzahlen haben sich dagegen leicht verschlechtert.



Der konsolidierte Umsatz ist mit 1,190 Mrd € knapp unter dem Vorjahresniveau geblieben. Dabei haben sich alle drei Geschäftsbereiche ähnlich entwickelt. Der Umsatz des größten Geschäftsbereichs „Decorative Products“ ist vor Konsolidierung um 0,3 % auf 947,9 Mio € zurückgegangen. Der Geschäftsbereich „Retail Products“ hat mit 168,2 Mio € fast das Vorjahresniveau erreicht, während der Bereich „Building Products“ um 0,4 % auf 147,6 Mio € zugelegt hat. Die Umsatzanteile der einzelnen Geschäftsbereiche haben sich damit kaum verändert. Der Bereich Decorative Products hat 75,0 % des unkonsolidierten Umsatzes beigesteuert, auf Retail Products entfielen 13,3 % und auf Building Products 11,7 %.



Auf Westeuropa entfielen 747,0 Mio € bzw. 62,8 % des konsolidierten Umsatzes. In Zentral- und Osteuropa wurden 352,9 Mio € bzw. 29,6 % erwirtschaftet, der Übersee-Umsatz ist auf 90,5 Mio € bzw. 7,6 % gestiegen.



Das EBITDA konnte in allen drei Geschäftsbereichen verbessert werden. Während es im Bereich Decorative Products nur ein leichtes Plus von 4,7 % auf 153,4 Mio € gab, konnten für die anderen beiden Bereich deutlich zweistellige Ergebnisverbesserungen ausgewiesen werden. Diese bessere Entwicklung ist allerdings vor allem auf das niedrigere Ausgangsniveau zurückzuführen. Im Bereich Building Products legte das EBITDA um 36,6 % auf 18,6 Mio € zu, der Bereich Retail Products lag mit 17,6 Mio € sogar um 45,2 % über dem Vorjahreswert.



Das Konzern-EBITDA hat sich damit um 10,1 % auf 189,6 Mio € erhöht, was einer EBITDA-Marge von 15,9 % entspricht. Das EBIT wurde um 2,3 % auf 84,0 Mio € verbessert. Das Vorsteuerergebnis erreichte 69,1 Mio €, das Ergebnis nach Steuern hat dagegen auf 51,7 Mio € nachgegeben.



Das Eigenkapital der Egger-Gruppe ist zum Halbjahresende wieder auf 785,2 Mio € zurückgegangen, woraus sich eine Eigen-kapitalquote von 32,9 % ergibt. Der Rückgang ergibt sich in erster Linie aus Differenzen aus der Währungsumrechnung, aus der zum 14. Oktober erfolgten Rückzahlung der Egger-Hybridanleihe 2013 und aus Ausschüttungen. Die Finanzverbindlichkeiten und Anleihen sind dagegen auf 1,137 Mrd Mio € gestiegen, die Nettoverschuldung hat sich auf 786,7 Mio € erhöht.