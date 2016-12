Deurotech gründet Vertriebsgesellschaft für Nordamerika

Die Deurotech Group hat im Dezember in Charlotte/North Carolina mit der Deurotech America Inc. eine Vertriebs- und Servicegesellschaft für den nordamerikanischen Markt gegründet. Über dieses neue Büro sollen Vertrieb und Service für die in den USA und Kanada ansässigen Kunden der zur Deurotech Group gehörenden Unternehmen Vits Technology, IFA Technology und Wessel-Umwelttechnik aufgebaut werden. Das Lieferprogramm dieser Unternehmen umfasst Imprägnier- und Beschichtungsanlagen, Anlagen für die Harzproduktion und -verarbeitung sowie Anlagen für die Abluftreinigung und Energierückgewinnung. Darüber hinaus ist die auf Produktion und Vertrieb von Additiven und Härtern ausgerichtete Deurowood Produktions GmbH mit der Deurotech Group verbunden.