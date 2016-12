Brand zerstört eines der sechs Catas-Labore

Am 20. Dezember ist am Hauptsitz von Catas in San Giovanni al Natisone das Möbel-Prüflabor vollständig abgebrannt. Das Feuer war aus noch ungeklärten Gründen am frühen Morgen ausgebrochen und hatte das Gebäude mit einem Großteil der Prüfanlagen sowie die komplette Inneneinrichtung zerstört. An der Brandbekämpfung waren acht lokale Feuerwehren beteiligt, die ein Ausbreiten der Flammen auf die anderen drei Gebäude am Stand-ort verhindert haben. Dadurch konnte der Betrieb in den dort befindlichen Prüflaboren „Chemical“, „Surfaces“, „Fire Reaction“ und „Mechanical“ ohne Unterbrechung fortgeführt werden.



Bereits am 21. Dezember hat der Board of Directors von Catas in einer außerordentlichen Sitzung die Planungen zur Wiederaufnahme des Prüfbetriebs aufgenommen. Der zweite Standort in Lissone wird mit personeller Unterstützung aus San Giovanni al Natisone einen Teil der Aufträge übernehmen. Auf Anlagen, die vor den Flammen gerettet werden konnten, wird auch am Hauptsitz der Prüfbetrieb fortgeführt. In den nächsten Tagen soll zudem der Vertrag zur Anmietung einer 1.500 m² großen Lagerhalle in unmittelbarer Nähe der bestehenden Labore unterzeichnet werden. Die dafür benötigten Prüfanlagen sind bereits bestellt und sollen ab Anfang Januar geliefert werden.



Auch die Planungen zum Wiederaufbau des durch den Brand zerstörten Prüflabors haben bereits begonnen. Die gesamte überdachte Fläche des Gebäudes soll dabei von 2.000 m² auf 3.000 m² erweitert werden. Entsprechende Pläne hatte Catas bereits in der Vergangenheit erarbeitet. Die Wiederinbetriebnahme des Labors soll bis zum Herbst 2018 erfolgen.