Alno: Brenner übernimmt CFO-Position von Demirtas

Der Aufsichtsrat der Alno AG hat Christian Brenner zum neuen CFO ernannt. Er übernimmt diese Position von Ipek Demirtas, die aus dem Unternehmen ausscheidet. Mit Brenner wird künftig ein Vertreter des Großaktionärs Tahoe Investors die Konzernfinanzen verantworten.

Tahoe Investors ist seit dem 23. November bereits mit vier Sitzen im Aufsichtsrat vertreten. Mit dem Vorsitzenden Dr. Christian Becker sowie Almir Jazvin, Detlef Niefindt und Mensur Šacirovic stellt Tahoe Investors vier der sechs Aktionärsvertreter. Die anderen beiden Mitglieder sind Henning Giesecke und Hubertus Krossa. Die Alno-Belegschaft wird in dem neunköpfigen Aufsichtsrat durch Waltraud Klaiber, Christian Schwengel und Dagmar Heine vertreten. Der Alno-Vorstand setzt sich künftig aus Max Müller (CEO), Brenner, Andreas Sandmann (CSO) und Frank Wiedenmaier (COO) zusammen. Sandmann und Wiedenmaier wurden erst im Mai in den Vorstand berufen.



Demirtas hatte im Januar 2010 die Leitung der konzernweiten Finanzen übernommen und war im Juli 2011 in den Alno-Vorstand berufen worden. Als CFO und Arbeitsdirektorin hat sie die Ressorts Finanzen /Rechnungswesen, Controlling, Personal/Organisation, IT sowie Kapitalmarkt/Sonderprojekte und Investor Relations verantwortet. Ihr Vorstandsvertrag war erst im Mai vorzeitig um weitere drei Jahre bis zum 31. März 2020 verlängert worden.



Laut Alno erfolgt der Wechsel auf der CFO-Position kurz nach dem Ende der bis 14. Dezember laufenden ersten Annahmefrist des gemeinsamen Übernahmeangebots von Tahoe Investors und Brillant 1953. an alle Alno-Aktionäre. Tahoe Investors hält bislang einen direkten Anteil von 16,73 % an Alno und kommt zusammen mit den Anfang Oktober geschlossenen Stimmbindungsvereinbarungen auf einen Gesamtstimmrechtsanteil von 33,25 %. Nach den letzten veröffentlichten Informationen wurden über das Übernahmeangebot bis zum Morgen des 14. Dezembers rund 3,2 Mio Aktien angeboten, was einem Anteil von 4,23 % am Aktienkapital entspricht.